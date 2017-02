Vous le savez, l’une des particularités du football moderne, c’est que l’action se déroule souvent hors du terrain ! Les joueurs sont sur-médiatisés, et ne manquent pas de partager leur vie quotidienne sur les réseaux sociaux. Il est donc particulièrement délicat de ne rien rater, alors Foot Mercato vous propose une session de rattrapage avec le Zapping, un mix de tous les moments forts de la semaine.

Dans cette édition, on retrouve bien entendu le héros de la semaine, Wayne Shaw. Alors que son équipe affrontait Arsenal en FA Cup, le deuxième gardien de Sutton, s’est offert une petite pause repas pendant le match. Mais ce quart d’heure de gloire va lui coûter cher. La maison de paris qui sponsorisait l’équipe pour ce match permettait à ses utilisateurs de parier sur le fait que Shaw mange une tarte pendant le match, avec une cote énorme à la clé... S’il n’y a aucune preuve pour l’instant que le principal intéressé en ait profité, Wayne Shaw a quitté le club de lui même face à ce scandale... Une bien belle histoire comme on les aime.

Moins drôle maintenant, on a vu cette semaine Antoine Griezmann ignorer une fan qui avait fait 200km pour obtenir un autographe de sa part. La TV espagnole s’est bien sûr chargé d’en faire un sujet et de montrer les larmes de la petite fille au monde entier. Samir Nasri, quant à lui, s’est embrouillé avec son staff à l’entraînement du FC Seville. Aussi, Ronaldinho qui était récemment de retour au Parc des Princes s’est fait piéger par les caméras de PSG TV. Enfin, on a aussi pu voir Rihanna craquer pour Dybala, le buteur de la Juventus et Karim Benzema se faire verbaliser en Martinique pour une photo illégale.