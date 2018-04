On démarre cette semaine avec Mathias Pogba qui se remet en forme, Zlatan Ibrahimovic qui a été présenté à son nouveau public, Usain Bolt qui passe faire un tour au Rio Ave FC, les rues de Liverpool qui sont en fête avant le match de Ligue des Champions, Presnel Kimpembe qui présente les nouvelles Adidas, l’ambiance en Copa Libertadores, Maxime Lopez qui surkiffe Florian Thauvin, Patrice Evra qui s’amuse avec une girafe, le Kop de Liverpool en C1, un geste spectaculaire qui n’a été encore jamais vu.

On enchaîne avec un fan qui supporte deux clubs, Arnautovic qui s’amuse avec un enfant, l’instant freestyle avec un supporter du Borussia Dortmund, le trio infernal de Liverpool qui a encore frappé contre Manchester City, Marek Hamsik qui offre son maillot à la star napolitaine Diego Maradona, Katerine qui est à fond derrière les Herbiers, Gattuso qui prolonge avec le Milan jusqu’en 2021, Draxler qui est présent dans les locaux de l’Unicef.

On termine avec Benjamin Mendy qui était présent avec les supporters de Manchester City, Sakai qui a le smile, Marquinhos et Dani Alves qui montrent la bonne ambiance du vestiaire, Gareth Bale qui présente les chaussures running d’Adidas, Mbappé qui vanne Diarra sur Mario Kart, le tutoriel pour réaliser le retourné de Cristiano Ronaldo, Ben Arfa qui casse Internet avec son annonce, Florian Thauvin qui montre son grand coeur, Neymar, Griezmann et Müller qui présentent le dernier rasoir Gillette.