Cette semaine, on démarre avec un enfant qui ne reçoit pas le maillot qu’il attendait, Zlatan Ibrahimovic qui s’est fait avoir par Eric Bailly, un instant freestyle sur un terrain de basket, Sergio Ramos et Luka Modric qui se font un petit saut en hélicoptère à Monaco, le Real Madrid qui a récupéré quasiment toutes les distinctions individuelles, la Turquie qui est complètement folle de Bafétimbi Gomis, Thierry Henry qui se prend pour Lacazette, les supporters de West Ham adorent déjà Chicharito.

Ibrahimovic qui fait son come back et qui redevient un Red Devil, Piqué qui se fait chambrer par Neymar, Gignac qui s’amuse avec un tigre, les supporters de Manchester City l’ont toujours mauvaise contre Wayne Rooney, la MSN s’est retrouvée pour poser sur une photo, Assou-Ekotto qui fait une petite blague dans le bus, Neymar qui laisse sans voix les supporters du Parc des Princes, Cristiano Ronaldo qui réussit un super but contre la Fiorentina.

On termine avec Eric Bailly qui s’amuse en compagnie de Paul Pogba, Serge Aurier qui attendait les débuts de Blaise Matuidi et qui s’ambiance avec Adrien Rabiot, Willian qui subit un massage très particulier, Ribéry qui croise Eric Abidal à la télévision et Dele Alli qui réalise une publicité pour un magasin de chaussures.