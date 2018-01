On démarre cette semaine avec le chant de victoire des joueurs de l’Olympique Lyonnais, les supporters de l’Ajax mettent le feu à l’entraînement, les révélations de la petite amie de Kévin Trapp, la petite blague de David Luiz et Willian, quand à l’entraînement tu n’arrives plus à mettre un pied devant l’autre, la nouvelle génération Ginga Foot du Brésil qui est fin prête, Adrien Rabiot qui apprécie la musique argentine.

On enchaîne avec Mbappé qui donne de ses nouvelles, Schick nettoie les lucarnes à l’entraînement, l’instant freestyle avec la freestyleuse Lisa, la madjer de Sanson, Cristiano Ronaldo qui est particulièrement amoché, Cavani qui se fait couper les cheveux, le tuto pour commander un Mcdo à Liverpool, le trophée de la Ligue des Nations, Di Maria qui cherche les lucarnes.

Pour terminer, la nouvelle recrue d’Arsenal qui connaît quelques difficultés au flocage, Corentin Tolisso continue d’affiner son allemand, la bande démo d’Evra qui cherche un nouveau club, un enfant qui réalise la Papu Dance dans le vestiaire du Napoli, Vald qui porte le maillot de Nancy dans son dernier clip, le dernier spot pub d’Adidas avec Paul Pogba, Lionel Messi et Luis Suarez.