Zidane et Deschamps sur la short-list de la Juve

L’avenir de Massimiliano Allegri n’étant pas encore fixé, Chelsea lui faisant les yeux doux, la Juventus Turin ne sait pas encore sur quel pied danser en vue de la saison prochaine. C’est pourquoi, comme le rapporte le Corriere dello Sport ce matin, les dirigeants turinois se sont déjà sur une short-list en vue de succéder à Allegri en 2018-2018. Trois noms se dégageraient. À ceux connus de Zinedine Zidane et Simone Inzaghi, le quotidien italien ajoute celui de l’actuel sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps. Si la rumeur se confirmait, cela pourrait être un retour pour celui qui a joué et entraîner à la Juventus. En 2006-2007, l’ancien coach de Monaco et Marseille avait fait remonter la Vieille Dame de Serie B en Serie A avant d’être finalement remplacé par Claudio Ranieri.

Umtiti et le Barça optimistes

Alors que la presse catalane se faisait le relais ces derniers jours de tensions entre Samuel Umtiti et le FC Barcelone concernant une éventuelle prolongation de contrat, la situation a semble-t-il évolué. Selon Sport ce matin, les deux parties seraient désormais optimistes afin de trouver enfin un accord. Ils se donneraient un mois pour finaliser la prolongation. Le geste de Umtiti, qui montre l’écusson du Barça, sur le deuxième but blaugrana contre l’AS Roma mercredi en Ligue des champions, aurait rassuré tout le monde au club et aurait passé l’ensemble du club du côté optimiste.

Édouard vers Guimarães ?

Alors qu’un partenariat entre le Paris Saint-Germain et le Vitoria Guimarães devrait intervenir dans les prochains jours concernant de possibles mouvements de joueurs entre les deux clubs, les premiers noms circulent déjà pour rejoindre le Portugal. Selon A Bola, l’attaquant parisien, actuellement prêté au Celtic Glasgow, Odsonne Édouard, pourrait être le premier à faire le trajet entre Paris et Guimarães. Le jeune attaquant dont la carrière n’a pour le moment jamais décollé pourrait tenter de se relancer dans un championnat offensif et où il pourrait montrer ses qualités.