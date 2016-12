Zidane a choisi le successeur de Pepe

Hier, la presse madrilène affirmait que Pepe avait « un pied et demi en Chine », et plus particulièrement au Hebei Fortune, qui lui offre 10 M€ par an. Un probable départ qui va obliger Zinedine Zidane à renforcer ce secteur de jeu. Et selon Marca, l’entraîneur français a déjà trouvé le successeur du Portugais : Jesus Vallejo. Et bonne nouvelle, le jeune joueur ne coûtera pas un centime aux Merengues, puisqu’il appartient déjà au Real Madrid ! Prêté cette saison à l’Eintracht Francfort, l’international Espoirs espagnol devrait donc revenir l’été prochain dans l’optique de devenir le numéro 3 dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Raphaël Varane, lui, devrait enfin s’installer comme titulaire aux côtés de Sergio Ramos.

Les socios du Barça réclament Modric

Ce mardi, Mundo Deportivo donne la parole aux supporters, avec une enquête auprès de 300 socios du Barça, sur différents sujets. L’occasion par exemple d’apprendre que 84% d’entre eux voient les Blaugranas rattraper leur retard et devenir champions en fin de saison, ou de constater que Samuel Umtiti est toujours considéré comme la meilleure recrue estivale des Catalans. Mais surtout, le journal a demandé aux socios de se prononcer sur les joueurs qu’ils aimeraient voir arriver au Camp Nou lors du mercato. En tête de ce classement, on retrouve une star du rival madrilène, Luka Modric, devant Hector Bellerin (Arsenal) et David Silva (Manchester City). Les supporters catalans décidément fans des Merengues puisque les noms de Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos, leur bourreau lors du dernier Clasico, apparaissent également...

Deux arrivées bouclées à Manchester United !

Manchester United va frapper très fort en ce début de mercato hivernal. Selon le quotidien portugais Record, les Red Devils ont d’ores et déjà bouclé l’arrivée de deux joueurs de Benfica : Victor Lindelöf, défenseur central dont le transfert est annoncé depuis plusieurs jours pour plus de 40 M€, et Nelson Semedo, latéral très courtisé, notamment par le Bayern Munich. Ce dernier pourrait même battre le record du plus gros transfert pour un Portugais vers l’étranger. On évoquait dernièrement une offre de 35 M€, mais l’opération pourrait atteindre 45 M€, bonus compris, détrônant au passage João Mario, vendu cet été par le Sporting CP à l’Inter Milan pour 40 M€.