Qu’on aime ou pas le personnage Zlatan Ibrahimović, le joueur a marqué d’une pierre blanche l’histoire du ballon rond. Ses innombrables sorties, plus fracassantes les unes que les autres, auront fait couler beaucoup d’encre durant ces dernières décennies. Sa personnalité et son ego surdimensionné n’ont pas forcément plu partout où il est passé, mais à sa décharge, son palmarès et ses statistiques lui ont donné une certaine immunité. Capable de coups d’éclat lors d’un match, la légende suédoise (116 sélections, 62 buts) a une autre particularité : celle de réussir des débuts tonitruants sous ses nouvelles couleurs ou lors d’une nouvelle compétition.

17 septembre 2002. Zlatan Ibrahimović découvre la plus prestigieuse des compétitions européennes avec l’Ajax Amsterdam lors d’un match face à l’Olympique Lyonnais. Les Gones ne gardent pas un souvenir impérissable du natif de Malmö tant ce dernier a donné des maux de tête à la défense lyonnaise. Résultat, un doublé qui donne la victoire aux siens (2-1). Après avoir marqué l’histoire du club néerlandais, « Ibra » franchit un cap dans sa carrière en rejoignant le club prestigieux de la Juventus. Propulsé titulaire à la suite de la blessure de David Trezeguet, il ne manque pas ses débuts avec la Vieille Dame en faisait trembler les filets d’une lourde frappe sous la barre pour sa première en Serie A, face à Brescia (3-0).

Après une pige à l’Inter (2006-2009), Zlatan Ibrahimovic décide de donner un nouvel élan à sa carrière en rejoignant un nouveau championnat, en l’occurrence la Liga et le club du FC Barcelone. Malgré un transfert estimé à 66 M€ (50 M€ + Eto’o), la pression ne fait pas peur à l’ogre suédois. Il met tout le monde d’accord avec un but d’une tête plongeante devant les socios barcelonais au Camp Nou pour sa première titularisation. Ce dernier poursuit sur sa lancée en marquant cinq fois lors des cinq premières journées. Malheureusement pour le principal intéressé, l’aventure barcelonaise ne se passe pas comme prévu. Dans une équipe composée de stars et d’un certain Lionel Messi, il ne parvient pas à s’imposer et quitte le club blaugrana un an seulement après l’avoir rejoint. Retour de l’autre côté des Alpes où il fera le bonheur de l’AC Milan entre 2010 et 2012.

« Vous voulez Zlatan, alors je leur ai donné Zlatan. »

Après avoir conquis l’Italie, il décide alors de relever un nouveau challenge en signant au Paris Saint-Germain. Figure de proue du projet qatari, il donne raison aux dirigeants franciliens en réalisant des débuts tonitruants. Mené 2-0 face à Lorient, le joueur formé au Malmö FF endosse son costume de héros pour sauver le PSG d’une véritable déconvenue pour le match d’ouverture de la saison 2012/2013 de Ligue 1. Le tout, en claquant un doublé pour mettre tout le monde d’accord. L’homme dont le talent n’a d’égal que sa prétention quitte la Ville lumière en tant que meilleur buteur de l’histoire du club parisien pour tenter de conquérir le meilleur championnat du monde pour certains, la Premier League. Comme « Ibra » ne fait les choses comme personne, le géant suédois de 1m95 sort un coup de casque salvateur à la 83ème minute pour offrir le Community Shield à son nouveau club de Manchester United face à Leicester (2-1). Bis repetita pour sa première en Premier League. Quatre minutes après son entrée en jeu, « Ibracadabra » fait lever les supporters des Red Devils après une superbe demi-volée acrobatique face à Bournemouth (1-3). Ou comment se mettre les supporters dans la poche. Malheureusement pour lui, entre pépins physiques et méforme, Zlatan ne laissera pas une trace indélébile du côté d’Old Trafford.

À 36 ans, Zlatan Ibrahimović prend tout son monde de court et quitte l’Europe pour s’envoler en MLS et chez les LA Galaxy. Arrivé blessé, il doit patienter avant de faire ses grands débuts. Mais fidèle à sa réputation, il soigne son entrée en la matière avec un doublé victorieux lors d’un derby face à l’autre franchise de Los Angeles. Entré en fin de rencontre alors que son équipe est menée 2-3, l’avant-centre suédois inscrit un véritable chef-d’oeuvre. Une incroyable volée des 35 mètres dont lui seul a le secret. Dans le temps additionnel, il reprend un centre de la tête d’Ashley Cole pour faire chavirer le cœur des fans des Galaxy de Los Angeles. Victoire 4-3 et déjà une soirée historique pour le buteur suédois. À l’issue de la rencontre, Zlatan fait du Zlatan avec une nouvelle sortie fracassante à accrocher à son palmarès. « Vous voulez Zlatan, alors je leur ai donné Zlatan. » Le rêve américain de Zlatan Ibrahimović n’en est qu’à son commencement !