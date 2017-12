Tout avait pourtant mal commencé. Arrivé avec vingt minutes de retard, à cause des embouteillages dans les rues de Rio de Janeiro, Adriano (35 ans), qui était pressenti pour démarrer la rencontre, est entré en jeu à la 22e minute du match de bienfaisance organisé par Zico ce mercredi au Maracanã. L’Imperatore était très attendu pour son retour dans l’antre de Flamengo, avec qui il avait décroché le titre de champion du Brésil en 2009. Et il n’a pas déçu les 46 758 spectateurs présents dans les tribunes de l’enceinte carioca.

L’ancien international auriverde (47 sélections, 27 réalisations) a inscrit un but, sur un joli service de Zico, et donné une passe décisive. Deux de ses frappes ont par ailleurs heurté la barre transversale adverse. Une prestation, à relativiser évidemment puisqu’il s’agissait d’un amical dans une atmosphère bon enfant, qui a tout de même rappelé, qu’après plus d’un an sans disputer de match officiel, le pied gauche du Brésilien était toujours une arme fatale, comme à ses plus belles heures à Parme ou à l’Inter Milan et sur PES !

La rumeur d’un retour à Flamengo fait son chemin

Interrogé au sortir de la pelouse, le Carioca a réaffirmé son envie de reprendre sa carrière et pourquoi pas à Flamengo. « Nous allons parler et nous allons voir ce qui va arriver, pour bien travailler pour pouvoir revenir le plus rapidement possible », a-t-il lancé au micro de SporTV, entre deux autographes. Zico a donné son point de vue sur ce possible come-back. Un de plus pour le talent sud-américain à la carrière sinusoïdale. « C’est à lui de décider. Vu sa qualité technique, il peut revenir. Pour son flair de buteur, il peut revenir », a-t-il confié à O Globoesporte avant d’ajouter.

« Il faut surtout analyser la partie physique, savoir s’il est conditions de supporter un retour. Quand tu a eu une blessure au tendon d’Achille, il faut faire attention. (...) Adriano est un joueur à qui on demandera beaucoup. Il faut le comprendre, ce n’est pas un joueur comme les autres. S’il revient, le public s’attendra à ce qu’il soit décisif, qu’il marque des buts et remporte des titres. Il a habitué le public », a-t-il conclu. O Globoesporte précise que le Grêmio Porto Alegre et son coach Renato Gaucho sont également intéressés à l’idée de le relancer. Alors, Adriano fera-t-il son grand retour en 2018 ?