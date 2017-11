Et de trois ! En allant s’imposer sur la pelouse de Lanus (1-2), le Grêmio Porto Alegre s’est adjugé la troisième Copa Libertadores de son histoire. Un succès prestigieux pour Renato Gaucho et sa bande. Un cadeau d’adieux, peut-être, pour Luan (24 ans). L’attaquant brésilien, décisif en Argentine avec un but au compteur, a été l’un des grands artisans de ce sacre continental, avec 8 réalisations pendant le tournoi (2e meilleur total derrière José Sand, 9 pions, à égalité avec Ignacio Scocco et Alejandro Bracamonte).

« Je veux envoyer un message à certaines personnes, qui ont très mal parlé de notre équipe. (...) Cette année, nous sommes champions. C’est tout ce qui compte », a lancé l’international brésilien (2 sélections) à l’issue de la rencontre, au micro de O Globoesporte, en référence notamment aux provocations de l’ennemi local, l’Internacional. Une revanche cinglante pour le Paulista, désigné meilleur joueur la compétition par les organisateurs. De quoi sans doute attirer les regards sur lui, une fois encore.

Luan fue elegido mejor jugador del torneo #ConmebolLibertadoresBridgestone pic.twitter.com/zDx4JOv6es — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) 30 novembre 2017

Un transfert cet hiver ?

Cet été déjà, l’Auriverde, médaillé d’or aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016 aux côtés de Neymar, Marquinhos, Gabriel Jesus ou Thiago Maia, avait failli rallier le Vieux continent. Liverpool, le FC Valence, l’Atlético Madrid, le FC Barcelone, le Paris SG, le Borussia Dortmund mais surtout le Spartak Moscou s’étaient penchés sur cet attaquant racé, auteur de 6 réalisations et 6 passes décisives en 20 apparitions en Série A cette année. L’intéressé avait privilégié la stabilité pour ne pas se perdre.

Mieux, en plein mois de novembre, il avait choisi de prolonger son bail jusqu’en 2020 (son précédent contrat expirait en septembre 2018), réduisant son salaire en contrepartie d’un geste de sa direction, qui acceptait d’abaisser ses prétentions pour un futur transfert (entre 18 et 20 M€ contre 25 M€ souhaités précédemment). Les prétendants de Luan sont prévenus et savent à quoi s’attendre. Sur comme en dehors du terrain.