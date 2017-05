Depuis 1974, le maillot de l’OM est inévitablement associé à Adidas et pour cause. La marque allemande et le club phocéen ont tissé des liens particuliers durant ses 43 ans de partenariat. Adidas a ainsi participé aux plus belles heures marseillaises, que ce soit des années 70 avec Marius Trésor, aux titres de champion de France de l’équipe légendaire des Waddle-Papin-Pelé, à la victoire en Ligue des Champions 1993 ou encore l’équipe championne de France de Didier Deschamps.

Si le maillot ciel et blanc (symbolisé à jamais par le maillot Panasonic) représente l’entité marseillaise de par le monde, la marque aux trois bandes s’est permis quelques fantaisies. Pensons au maillot or du centenaire, au maillot jacquard de l’époque Ben Arfa ou encore le maillot bicolore doré d’un côté et bleu sombre de l’autre.

