Alors que le Parquet National Financier a ouvert une enquête préliminaire pour « blanchiment de fraudes fiscales aggravées » après les révélations de Football Leaks par Mediapart, le journal L’Équipe dévoile que cinq joueurs argentins sont visés : Di Maria, Pastore (PSG), Ocampos (Milan, ex-Marseille), Sala (Nantes) et Lucho Gonzalez (ex-Marseille).

Sauf le dernier, ils feraient tous partie de ce que Mediapart nomme « la mafia du foot argentin ». Les joueurs sont soupçonnés de percevoir des revenus liés à leurs droits d’image via des sociétés-écrans aux Pays-Bas qui les reverseraient ensuite à des autres sociétés domiciliées cette fois-ci dans des paradis fiscaux (Panama, Uruguay, îles Vierges britanniques) pour des sommes allant de 23 310 euros pour Sala à 2 millions d’euros pour les joueurs parisiens Pastore et Di Maria. Si l’enquête pourrait durer près d’un an, les peines peuvent aller jusqu’à 5 ans de prison et 375 000 euros d’amende ou le double en cas de circonstances aggravantes (montage complexe réalisé en « bande organisée »).