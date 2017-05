Triple Ballon d’Or africain (1991, 1992 et 1993) et vainqueur de la Ligue des Champions avec l’Olympique de Marseille en 1993, Abedi Pelé a marqué de sa patte la cité phocéenne. Il a ensuite offert deux fils au club de son cœur : Jordan et André Ayew. Si les deux hommes jouent aujourd’hui ailleurs, leur père pense que le second pourrait bien revêtir le maillot Ciel et Blanc à l’avenir.

« On verra avec le recrutement de cet été où le club veut vraiment aller. Il est possible qu’André (Ayew, son fils, joueur de West Ham, NDLR) revienne à l’OM un jour. C’est un enfant du club, formé à Marseille. Il a l’amour du maillot. Les supporteurs savent qu’il est prêt à tout pour son club » a confié Abedi Pelé au Parisien.