Autorisé à changer d’air cet hiver par Unai Emery pour avoir un temps de jeu plus conséquent, Joanthan Ikoné (18 ans) n’a pas mis longtemps à trouver preneur.

Et sans surprise, c’est du côté de Montpellier que le jeune attaquant va rebondir. Le Midi Libre annonce en effet qu’un accord a été trouvé entre le Paris Saint-Germain et la formation héraultaise pour un prêt de six mois.