Libre de tout contrat depuis son départ de Crystal Palace l’été dernier, Emmanuel Adebayor cherche un point de chute depuis quelques mois. Il a été question un temps de l’Olympique Lyonnais. Mais Bruno Genesio a finalement refusé de recruter le Togolais avec lequel il s’était entretenu à Lyon. Montpellier a aussi été lié à l’ancien joueur du Real Madrid. Un élément qui comptait sur la CAN pour taper dans l’œil d’une écurie cet hiver.

Il semble que ce soit désormais le cas. Le Parisien révèle ce samedi qu’Adebayor est en contact avancé avec Besiktas. Mieux, l’opération devrait être bouclée lundi ou mardi. On évoque un contrat d’un an et demi et un salaire annuel de 3,5 millions d’euros nets.