Hier, Mario Balotelli s’emparait des réseaux sociaux pour dénoncer des cris racistes venant des tribunes bastiaises lors du match Bastia - Nice. « Est-ce normal que les supporters bastiais aient fait des bruits de singes et des "uh uh" durant tout le match et que personne à la commission de discipline ne réagisse ? Donc le racisme est légal en France ? Ou seulement à Bastia ? Le football est un sport incroyable. Les gens qui font comme les supporters de Bastia sont horribles. UNE VRAIE HONTE », écrivait l’Italien. Plus tard dans la soirée, Julian Palmieri, joueur du LOSC et ancien du SC Bastia, répondait devant les caméras de beIN Sports : « s’il y a eu ça, c’est grave, mais venant d’un joueur comme ça, vu le match qu’il a fait, je pense qu’il devrait se faire tout petit. Ça arrive de partout. Il arrive d’Italie. Je pense que là-bas aussi, pour y avoir joué, il y en a. Non, ce n’est pas spécifique à Bastia. Je n’ai rien entendu. Je trouve ça petit vu son match plus que médiocre. Il s’est cherché une excuse ».

Face au tollé provoqué par ces déclarations, le défenseur corse a posté deux messages sur Twitter pour clarifier la situation. L’occasion de condamner de tels agissements et défendre la Corse, argumentant que de nombreux joueurs noirs y ont joué sans connaître de soucis liés au racisme.