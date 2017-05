Ce matin, Angel Di Maria et Javier Pastore ont eu une petite surprise à leurs domiciles avec la visite des agents de l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF). Ils soupçonnent les deux Argentins du PSG d’avoir caché de l’argent au fisc à travers un montage financier et ont même saisi des documents au siège du club parisien. Ce soir, le PSG a réagi par le biais d’un communiqué publié par RMC et se dit parfaitement en règle.

« Ce jour, dans le cadre d’une enquête préliminaire, le PSG a communiqué l’ensemble des informations et documents qui lui ont été demandés au sujet de deux de ses joueurs. Le Paris Saint-Germain souligne que l’ensemble des éléments contractuels relatifs à ces deux joueurs ont été conclus dans des conditions parfaitement régulières, le club ayant fait preuve à ces occasions, comme il le fait systématiquement, de la plus grande rigueur. Le club continuera à répondre, en parfaite transparence, à toute nouvelle demande des autorités compétentes. »