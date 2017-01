Ce début de semaine a été agité du côté de Saint-Etienne. Alors qu’Anthony Mounier avait débarqué du côté de Geoffroy Guichard, les démons du passé l’ont rattrapé, et les supporters stéphanois ne l’ont pas manqué. L’ASSE a mis fin au contrat qui le liait au joueur. Mais dans un communiqué, le club a tout de même voulu démentir certaines informations qui affirmaient que certains joueurs du vestiaires s’étaient opposé à son arrivée.

« L’ASSE et Anthony Mounier tiennent également à démentir certaines informations et précisent que toute l’équipe et les membres du staff ont parfaitement accueilli le joueur qui les remercie et leur souhaite le meilleur pour cette fin de saison. Même si le premier choix d’Anthony Mounier a été de faire face, l’intégrité physique et morale du joueur a constitué l’une des principales préoccupations de l’ASSE », peut-on y lire. Le joueur a vite rebondi, signant à l’Atalanta.