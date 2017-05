Qualifié pour la finale de Ligue Europa contre Manchester United, l’Ajax Amsterdam impressionne autant par la qualité de son jeu que par la précocité de ses joueurs. Ce dimanche Peter Bosz, l’entraîneur de l’Ajax, a confirmé que la politique des Godenzonen était bien de privilégier la jeunesse en alignant l’équipe la plus jeune de l’histoire du Championnat des Pays-Bas à l’occasion du match du titre d’Eredivisie contre Willem II selon B/R Football.

Davy Klassen (24 ans) était le joueur le plus âgé titularisé dans ce onze historique dont la moyenne d’âge était de 20 ans et 139 jours, à ses côtés : Onana et Teté (21 ans) ; Riedewald, Sanchez, Van de Beek, De Jong et Neres (20 ans) ; Dolberg (19 ans) ; Kluivert (18 ans) et De Ligt (17 ans).