Interviewé par La Provence, Alain Roche a pu donner son avis sur le recrutement marseillais, cet hiver. Sertic, Payet et Evra ont débarqué sur la Canebière. Les dirigeants marseillais sont critiqués pour avoir mal ciblé les besoins de l’OM, notamment en défense. L’ancien directeur de la cellule de recrutement du PSG sait quelles sont les difficultés sur le marché du transfert hivernal.

« On ne découvre pas les soucis défensifs de l’OM aujourd’hui. Cela a animé les discussions du mercato : pourquoi recruter des joueurs offensifs et pas de vrai défenseur ? Je sais très bien pour avoir connu cela au PSG qu’un marché d’hiver, c’est extrêmement complexe, tu as tendance à faire des bêtises et les très bons défenseurs centraux sont rares et très chers. L’OM a affiché ses ambitions, donc les tarifs s’envolent. À Monaco, tu as Glik et Jemerson, à Paris, Marquinhos et Thiago Silva, le jeune Kimpembe arrive. Je ne dirais donc pas que le mercato a été raté, car ce n’est pas simple. Tu risques de surpayer les joueurs ; alors, tu fais le dos rond et tu attends la saison suivante. » Les Marseillais vont finir par perdre patience.