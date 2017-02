Toujours en lien avec le « Champions Project » l’Olympique de Marseille continue à s’armer pour effectuer le meilleur mercato possible l’été prochain. Albert Valentin, ancien cadre technique du FC Barcelone et ex-collaborateur d’Andoni Zubizarreta, vient donc de rejoindre l’équipe directive du club phocéen. Il vient de résilier son bail avec le Real Saragosse.

Il apportera son expertise dans la formation, la détection de talents et dans le recrutement de l’OM au poste de directeur sportif adjoint. Les pensionnaires de l’Orange Vélodrome viennent de le confirmer via un communiqué officiel. Miguel Bertran a également été nommé directeur marketing adjoint chargé du développement des affaires internationales. Mais ce n’est sans doute pas tout. Selon l’Équipe, un autre proche de Zubizarreta, Narcis Julia, a entamé un audit sur la formation et pourrait rejoindre également la côte méditerranéenne. Valentin devra notamment chercher un remplaçant à Lassana Diarra, qui a résilié son contrat.