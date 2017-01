Accusé d’avoir fraudé le Trésor espagnol, Alexis Sanchez a avoué sa faute selon El Mundo ce lundi. En effet, l’ailier chilien d’Arsenal aurait admis via visioconférence qu’il avait dissimulé 983.443€ entre 2012 et 2013.

Selon les informations du média espagnol, cette action va permettre à son avocat et au procureur qui s’occupe de l’affaire de négocier un accord et donc éviter l’ouverture d’un procès qui aurait pu faire plus de mal à l’image du joueur.