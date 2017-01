Le RSC Anderlecht s’est bien penché sur le dossier Salvatore Sirigu (30 ans), actuellement prêté par le Paris SG au FC Séville. Seulement, les Mauves semblent hésiter, comme l’a expliqué le manager Herman Van Holsbeeck, relayé par La Dernière Heure.

« Je vais voir si je peux dénicher ce gardien qu’il veut, mais ce ne sera pas aisé. Casteels serait également intéressant, mais Wolfsbourg doit d’abord trouver un bon numéro 2. Et Sirigu ? Un excellent gardien avec un énorme palmarès, mais pour Weiler, c’est la mentalité du joueur qui compte. Sirigu, on ne le met pas sur le banc. Et si je fais venir quelqu’un avec un salaire de 3 millions, cela risque de déstabiliser le vestiaire, alors que l’esprit d’équipe est excellent en ce moment », a-t-il confié. L’Italien et le PSG vont sans doute devoir trouver une autre porte de sortie...