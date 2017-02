Nicolas Anelka est un personnage à part. Détesté par certains, adulé par d’autres, l’attaquant ne laisse en tout cas pas indifférent, son franc-parler faisant mouche. Interrogé par Onze Mondial, l’homme aujourd’hui âgé de 37 ans a évoqué le PSG actuel et a affirmé pouvoir y briller.

« Ouais. C’est facile de jouer avec des mecs qui sont au-dessus de la moyenne. Tu me fais jouer avec Verratti, Zlatan et Di Maria, je vais t’en marquer des buts. (...) Pour les gens, 37 ans, c’est super vieux. Mais le PSG est au-dessus, c’est plus facile. Je pourrais marquer au moins 10 buts, je pense ». Si le PSG se cherche encore une doublure à Cavani, il sait vers qui se tourner !