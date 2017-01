Nicolas Pépé a peut-être disputé son dernier match de Ligue 1 sous le maillot d’Angers ce samedi. Il a d’ailleurs marqué lors de la victoire du SCO face à Metz 2-1. Interrogé sur son avenir par Canal Plus après la rencontre, celui qui est courtisé par l’OM et des clubs anglais est resté très vague.

« Marseille ? Ça ne me dit rien. Enfin, oui je sais où c’est, dans le sud (rires). L’Angleterre ? Je connais aussi. Newcastle ? Oui c’est sympathique, je connais là aussi. SI je vais m’en aller ? Non ce n’est pas ça mais... Je suis à Angers et on va se battre pour le maintien. Je suis concentré sur mon équipe aujourd’hui mais... » Réponse dans les heures à venir.