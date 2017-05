Le PSG a l’occasion de corriger sa saison en remportant la finale de la Coupe de France face à Angers ce samedi à Saint-Denis. Unai Emery peut compter sur un groupe presqu’au complet.

L’entraineur espagnol doit simplement regretter les absences de Kurzawa, touché par une pubalgie et Meunier, opéré récemment de la cheville. Nkunku et Augustin sont eux à la Coupe du Monde U20. Ben Arfa et Krychowiak n’ont pas été retenus.

Le groupe parisien :

Areola, Trapp - Thiago Silva, Marquinhos, Kimpembe, Maxwell, Aurier - Thiago Motta, Matuidi, Rabiot, Pastore, Lo Celso, Verratti - Cavani, Lucas, Di Maria, Draxler, Guedes.