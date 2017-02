Un homme d’affaires égyptien de 38 ans, Hesham Elkholy serait prêt à racheter le SCO Angers. Selon les informations de l’Equipe, cet ancien agent de la FIFA, bien implanté dans le football dans son pays d’origine, ainsi qu’en Afrique en général et en Asie, serait prêt à mettre 20 millions d’euros sur la table. Propriétaire de biens immobiliers en Égypte et à Dubaï, il aurait été séduit notamment par sa réussite en matière de valorisation de joueurs et sa proximité avec Paris.

Les bases d’un accord auraient été trouvées entre lui et Saïd Chabane, actionnaire majoritaire du club depuis 2012. « Il existe un accord à 20 millions d’euros pour l’acquisition du club, je dois venir à Paris prochainement pour finaliser » a même confié Hesham Elkholy à l’Équipe. Mais Saïd Chabane, qui détient 93% des parts du club a infirmé ces propos : « (une vente) n’est pas d’actualité ». En effet ce dernier ne serait pas dans une logique de vente, mais confie néanmoins que « tout peut être à acheter et à vendre ». Les négociations sont en cours.