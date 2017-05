Gareth Southgate a dévoilé, ce jeudi, la liste des 25 joueurs appelés pour disputer les rencontres face à l’Écosse, le 10 juin prochain, et celui face à la France, le 13 juin prochain. À noter quelques petites surprises dans la liste.

Wayne Rooney est le grand absent de cette liste. Le meilleur buteur de la sélection anglaise paye son faible temps de jeu avec Manchester United. Les petits nouveaux sont Kieran Trippier de Tottenham et Aaron Creswell de West Ham.

La liste complète :

Gardiens : Jack Butland, Fraser Forster, Joe Hart, Tom Heaton

Défenseurs : Ryan Bertrand, Gary Cahill, Nathaniel Clyne, Aaron Cresswell, Ben Gibson, Phil Jones, Chris Smalling, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker

Milieux : Dele Alli, Eric Dier, Adam Lallana, Jesse Lingard, Jake Livermore, Alex Oxlade-Chamberlain, Raheem Sterling

Attaquants : Jermain Defoe, Harry Kane, Marcus Rashford, Jamie Vardy.

25 players have been called up for the #ThreeLions' games against Scotland and France next month.

