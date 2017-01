Samuel Eto’o (35 ans), auteur de 5 réalisations en 13 matches de Süper Lig cette saison, a été annoncé dans le viseur de Lille par France Football ces dernières heures. Antalyaspor, par la voix de son entraîneur Riza Çalimbay en conférence de presse, n’a pas manqué de réagir à cette information. « Le sujet a déjà été abordé entre la direction du club et Eto’o. J’ai déjà donné mon avis. Soit tu te concentres sur l’équipe, soit tu pars. C’est une position normale. C’est normal qu’un joueur soit sollicité par d’autres clubs. (…) Le championnat reprend bientôt, tous les joueurs qui partent doivent être remplacés. C’est très difficile. Pour lui aussi », a-t-il confié avant de poursuivre.

« Je crois qu’un transfert est difficile. Nous devons nous occuper de notre club. Il n’y a plus de problèmes. J’ai dit à Eto’o lui-même : "tu dois te décider, tu peux partir si tu veux". Je veux dire qu’il n’est pas possible pour nous de garder, de retenir un joueur qui veut partir. Eto’o m’a répondu qu’il était très heureux ici et qu’il parlerait avec la direction. Il lui a parlé et Eto’o a décidé de rester ici. Eto’o ne peut pas partir après avoir dit ça à la direction. Il a encore un an et demi de contrat ici », a-t-il conclu. La position du club turc semble claire. Qu’en dira le LOSC ?