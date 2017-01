Remplaçant à l’occasion du déplacement du Paris Saint-Germain à Rennes (0-1), Angel Di Maria va devoir cravacher. Car en plus de devoir retrouver la confiance d’Unai Emery, Fideo a également perdu un peu de crédit auprès de son sélectionneur national Edgardo Bauza.

« Aucune place ne lui est garantie. Mais si Di Maria se sent bien et est heureux, alors il est difficile de rencontrer un joueur avec une aussi bonne dynamique. Je le connais depuis qu’il a 13 ans et je sais que c’est un joueur anxieux, mais c’est aussi un joueur qui quand il est bien peut marcher sur l’eau. Le problème actuel d’Angel Di Maria est qu’il ne joue pas à son poste », a-t-il indiqué à TyC Sport.