Lionel Messi a vu sa sanction être levée, lui qui était dans un premier temps suspendu quatre rencontres pour avoir insulté les arbitres du match Argentine-Chili. Une réduction de peine qui ne fait pas l’unanimité et même la légende albiceleste Diego Armando Maradona n’a pas hésité à critiquer ce choix au micro de La Red, envoyant même une pique à son digne héritier.

« J’ai essayé d’aider Messi mais ça n’a rien eu à voir avec cette décision. "Les vieux" ont dit 4 matches, et d’un coup 3 de moins. C’est totalement incohérent, mais Leo méritait un match de plus. Je le dis avec le cœur sur la main. Messi n’est pas du genre à râler. Je l’ai coaché un an et il ressemblait plus à une peluche qu’à un joueur de football ». L’intéressé appréciera.