Le joueur du Stade Rennais, Sylvain Armand, a annoncé qu’il arrêterait sa carrière à la fin de la saison. Dans une interview donnée au Parisien, l’ancien Nantais a répondu à une question peu ordinaire sur… les barbecues. Amateur de saucisses grillées, le Français avait invité chez lui en 2013 ses coéquipiers, Ibrahimovic et Beckham, pour faire des grillades. Alors, le barbecue avec Gourcuff est-il moins stressant qu’avec le Suédois et l’Anglais ?

« (Rire), je le fais chaque année au début et à la fin de la saison, et c’est toujours très cool ! Non je n’étais pas tendu pour préparer une merguez à Beckham ou Ibra. On croit que ces joueurs-là vivent dans une autre dimension, avec l’argent notamment, mais humainement, ils se sont fondus dans le groupe et aiment comme tout le monde se retrouver. »