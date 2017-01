Élu capitaine des Gunners l’an dernier, Per Mertesacker (32 ans) vit des temps plus compliqués cette saison à Londres. Alors qu’il n’a pas encore disputé la moindre minute de jeu cette saison à cause de blessures au genou et au mollet, il aurait finalement prolongé son contrat de un an avec Arsenal selon le Times.

Alors qu’un prêt était à un moment donné à l’étude, cette solution aurait finalement été écartée par les dirigeants londoniens. Le leadership de l’international allemand serait en effet très apprécié par son entraîneur Arsène Wenger. Dans un effectif composé de nombreux jeunes, son expérience est précieuse dans l’encadrement du vestiaire. Sa prolongation intervient notamment après une première vague, puisque les Français Coquelin, Koscielny et Giroud ont eux aussi accepté de poursuivre l’aventure du côté de l’Emirates Stadium.