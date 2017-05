C’était dans l’air, c’est désormais officiel, Arsenal a prolongé le contrat d’Arsène Wenger jusqu’en juin 2019. Contesté par une large frange des supporters des Gunners, le manager français a expliqué pourquoi il avait décidé de rempiler au cours d’un long entretien accordé au site officiel du club londonien.

« J’aime ce club et j’aborde l’avenir avec enthousiasme et excitation. Nous regardons ce que nous faisons bien et comment nous pouvons devenir plus forts encore dans tous les secteurs. Il y a un noyau fort de joueurs et avec quelques recrues, nous pouvons avoir encore plus de succès. Nous sommes engagés pour monter une équipe capable de gagner le championnat, ce sera notre objectif cet été et la saison prochaine. Je suis reconnaissant au board et à Stan Kroenke (actionnaire majoritaire) pour leur soutien et pour leur envie de tout faire pour que nous gagnions plus de trophées. C’est ce que nous voulons tous et je sais que c’est ce que nos supporters à travers le monde attendent », a-t-il lancé, n’oubliant pas de répéter les messages à destination des fans. Suffisant pour calmer la fronde ?