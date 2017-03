L’illustre défenseur des Gunners, Sol Campbell, a donné des conseils à Arséne Wenger, dans The Times, pour gagner. L’ancien joueur est persuadé qu’avec une mentalité de gagnant, le club ira plus haut et plus loin.

« Évidemment qu’Arsène et Arsenal veulent gagner, mais gagner a un coût (...) Il y a des compromis que vous devez faire, à travers les joueurs payants et les personnalités. Parfois il devrait se rappeler des personnages qui ont gagné pour vous dans le passé. Des joueurs avec des mentalités comme Vieira, Henry, Bergkamp sont plus rares à trouver, mais ils sont là. Regardez Alexis Sanchez. Ces personnages existent toujours. Il y a des joueurs qui ont la ténacité et la compétence, mais qui sont dans le mauvais club. » Pas un problème de niveau donc pour Sol Campbell, mais de mentalités donc.