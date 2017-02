Santi Cazorla (32 ans) doit, selon la BBC, tirer un trait sur la fin de la saison avec Arsenal. Opéré d’une cheville en décembre, le milieu de terrain espagnol espérait pouvoir revenir avant la fin de l’exercice.

Seulement, sa récupération ne se passe pas comme prévu et Arsène Wenger ne pourra pas compter sur lui avant 2017/18. Un coup dur pour les Gunners et l’Espagnol, dont le contrat expire en juin...

Santi Cazorla will miss the rest of Arsenal's season with injury.

Full story : https://t.co/vSLrDN8l9M pic.twitter.com/UfqbbIdA6x

— BBC Sport (@BBCSport) 23 février 2017