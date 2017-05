Si on ne sait toujours pas si Arsène Wenger prolongera son contrat qui arrivera à son terme en juin prochain avec Arsenal. Mais il semblerait que l’entraîneur français ait déjà donné des instructions pour le prochain mercato.

Selon le Sunday Express, les Gunners viseraient un attaquant, un ailier, un défenseur central, un défenseur gauche et un gardien de but. Parmi les cibles préférentielles : Riyad Mahrez (26 ans, Leicester, ailier) et Ben Gibson (24 ans, Middlesbrough, défenseur). Le premier pourrait même faire l’objet d’une offre de 35 millions d’euros.