Le FC Barcelone et Arsenal ont un point en commun : ils cherchent tous les deux un entraîneur pour la saison prochaine. Luis Enrique et Arsene Wenger sont en effet en ballottage défavorable dans leur club respectif et le nom de Massimiliano Allegri circule pour les remplacer. Obtenant de très bons résultats avec la Juventus Turin, l’entraîneur italien aurait effectivement séduit les deux écuries selon le Sunday Express.

Arsenal en avait fait en premier sa priorité mais les Catalans auraient profité de la complicité qu’a Allegri avec leur directeur sportif Ariedo Braida. Les deux hommes s’entendent bien et ont déjà travaillé ensemble au Milan AC. Ronald Koeman (Everton, et ancien joueur du FCB) et Mauricio Pochettino (Tottenham) ont eux aussi été proposés pour remplacer Enrique. Pour les Gunners, Wenger pourrait signer une prolongation de deux ans pour laisser plus de temps à son club de lui trouver un digne successeur.