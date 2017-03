Arsenal aura fort à faire pour renverser la vapeur contre le Bayern Munich après la déroute du match aller (5-1, 8e de finale aller de Ligue des Champions). D’autant plus que les Gunners devront composer sans l’un de leurs joueurs majeurs.

Interrogé en conférence de presse ce lundi, le manager du club londonien Arsène Wenger a annoncé le forfait de son meneur de jeu. « Mesut Özil n’est pas dans le groupe. Je ne pense pas qu’il soit prêt physiquement. Je pense qu’il sera prêt pour ce week-end », a-t-il glissé, relayé par le Mirror.

Arsenal playmaker Mesut Özil (match fitness) will miss Tuesday's decider against Bayern in London. #UCL pic.twitter.com/bqlUoNZrHv

— Champions League (@ChampionsLeague) 6 mars 2017