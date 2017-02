« Pensez-vous que vous pouvez gagner la Premier League avec Giroud ? Moi non. Il fait admirablement bien le travail, il se bat, mais vous ne pouvez pas gagner le championnat avec lui devant. » Thierry Henry n’a pas toujours été tendre avec Olivier Giroud mais sa position est en train de changer. Sur RMC, l’ancien attaquant d’Arsenal a vanté les mérites du Français, estimant qu’il a progressé dans son jeu et qu’il est devenu un véritable buteur. Il affirme même qu’il aurait aimé jouer en sa compagnie.

« C’était il y a deux ans, en fin de saison. On m’a demandé ce qu’Arsenal devait changer l’année prochaine pour gagner le titre. Donc j’ai dit : "Il faut arrêter d’avoir des blessures à répétition, avoir une colonne costaude dans l’équipe, acheter un défenseur, un gardien et un autre attaquant qui puisse soulager Olivier et prendre le rôle d’attaquant n°1". C’est ce que j’ai dit. Et j’ai ajouté que si Olivier est l’attaquant n°1, je ne sais pas s’il peut tenir toute une saison avec la pression de devoir marquer à chaque match. Voilà. Mais aujourd’hui, il fait un travail extraordinaire et quand il entre en jeu, il fait ce qu’il a à faire. Il marque et il est très bon dos au but. J’aurais aimé jouer avec lui. » Giroud appréciera.