Cette année, Laurent Koscielny a pris du grade dans l’effectif des Gunners, il en est même devenu le capitaine. Sa parole compte donc énormément. Et après le naufrage des siens contre leurs rivaux londoniens de Chelsea ce week-end (3-1 pour les Blues) l’international français a eu des doutes sur l’implication de certains de ses coéquipiers. Une défaite qui met presque fin aux espoirs de titre pour Arsenal, maintenant à 12 points derrières les hommes d’Antonio Conte.

« Je pense que nous avons joué avec des joueurs plus motivés que d’autres et je pense que nous devrions jouer plus en équipe et on avait la possibilité de le faire. Ils nous ont frappés sur le comptoir. Il faut qu’on retrouve de la qualité dans notre jeu, dans nos passes et dans nos mouvements. (…) (Pour revenir sur Chelsea) ce sera difficile maintenant. Mathématiquement, rien n’est fait, mais nous savons que ça va être compliqué », a analysé Laurent Koscielny après le match contre Chelsea pour le Daily Mail.