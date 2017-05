Arsenal a remporté la FA Cup face à Chelsea (2-1) malgré les pronostics qui les donnaient outsider. L’avenir de Wenger est bien sûr sur toutes les lèvres. Ce dernier en a dit un peu plus en conférence de presse. Face à la BBC, il a affirmé qu’il connaitrait la réponse en milieu de semaine prochaine.

« Nous avons un conseil d’administration mardi et je crois que ce sera plus clair mercredi ou jeudi. Je crois que la tendance est positive. Je ne crois pas que le futur du club dépende d’un seul match. Suis-je la bonne personne pour mener ce club plus loin ? Ce n’est pas une question de popularité, mais de compétence. On ne peut pas faire 45 ans au top niveau sans penser que l’on est la bonne personne pour faire le job. Avec un ou deux renforts, on aura notre mot à dire la saison prochaine. »