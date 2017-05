À la lutte pour une place dans le Big Four synonyme de Ligue des Champions, Arsenal réalise une fin de saison canon (4 victoires de rang en Premier League). Mais cela sera-t-il suffisant pour accrocher le dernier wagon pour la coupe aux grandes oreilles ? Si ce n’est pas le cas, nul doute que les Gunners vont être plus que déçus, eux qui n’ont jamais été classés en dessous de la quatrième place depuis 1997. Et parmi les plus grands déçus figurera sans doute Alexis Sanchez. Dans des propos relayés par Skysports, le Chilien n’en finit plus d’avoir des regrets au vu de la saison des Londoniens.

« Parfois quand je vois l’équipe qu’on a et les joueurs qui y sont... Quand vient l’occasion de gagner la Premier League, nous perdons ou faisons souvent match nul contre des équipes alors que nous leur sommes supérieurs. Parfois la frustration vient du fait que nous pourrions nous battre pour le titre en Premier League. J’ai toujours dit que nous avions de grands joueurs. C’est juste qu’il faut avoir la mentalité d’un grand joueur et entrer sur le terrain en pensant déjà à la victoire. C’est ce que nous avons fait lors de nos trois derniers matches. Nous avions décidé de gagner coûte que coûte et nous l’avons fait », a déclaré le Chilien.