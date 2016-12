Après deux défaites consécutives en championnat, Arsenal s’est bien repris hier en s’imposant face à West Bromwich Albion (1-0) pour le compte de la dix-huitième journée de Premier League. Trois précieux points acquis dans la douleur grâce à un but d’Olivier Giroud inscrit en toute fin de match, près d’un mois après sa dernière titularisation. Une sixième réalisation de la saison qui a visiblement remonté le moral de l’international français.

« Celui-là, il me fait tellement de bien ! C’est un bonheur, une délivrance. Plein de sentiments se mélangent », a ainsi confié au sortir du match celui qui a vécu un match compliqué face aux rugueux défenseurs de West Brom. Et d’ajouter : « L’émotion était forte (...) C’était plsu qu’un but. Parce que l’équipe en avait besoin et parce que sur un plan personnel, tout ce qui s’est passé m’a fait exploser. » Comme une résurrection donc pour Olivier Giroud, qui a ensuite concédé qu’il fallait savoir être « patient et exigent avec soi-même. »