Lorsque la saison d’un grand club est ratée, les critiques se dirigent plus souvent vers les leaders plutôt que vers les adjudants. Et avec son statut de joueur le plus cher de l’histoire d’Arsenal (47 millions d’euros) Mesut Özil est forcément une cible privilégiée. Les performances du milieu de terrain créateur de 28 ans sont souvent jugées insuffisantes par les observateurs et les fans. Mais ce dernier a souhaité défendre son bilan.

« Les attentes sont toujours élevées, ce qui, je suppose, est normalement positif (…) Mais je sais ce que je peux faire et cela ne me touche pas vraiment. J’ai joué pour le Real Madrid, j’ai joué pour l’Allemagne et j’ai été la cible d’éloges et de critiques tout au long de ma carrière et cela m’a rendu plus fort (…) Il y a des gens qui m’aiment et d’autres non, mais je ne mérite pas vraiment ces opinions (…) Ils peuvent les avoir, mais je sais ce que je peux faire. Mes statistiques (11 buts, 11 passes décisives en 39 matches toutes compétitions confondues, NDLR) montrent que je donne tout et je donne mon meilleur » a expliqué Mesut Özil à Sky Sports. L’Allemand a ensuite, une nouvelle fois, ouvert la porte à un départ l’été prochain : « Après la saison, nous parlerons (Ozil et les dirigeants d’Arsenal, NDLR) et nous prendrons une décision à partir de là ».