Alors que les rumeurs concernant le départ de Arsène Wenger se font de plus en plus insistantes, un ancien joueur français des « invincibles » d’Arsenal a donné son avis sur la succession de son ancien entraîneur. Emmanuelle Petit a effectivement indiqué à Soccer AM que : « si Arsène part, j’aimerais voir Simeone de l’Atlético de Madrid (le remplacer). Ce qu’il a fait pour les cinq dernières années à l’Atletico est étonnant, étant donné les deux tops équipes en Espagne que sont le Real Madrid et Barcelone. (…) En plus de cela, il a la discipline et la vision de la façon dont il veut que ses joueurs jouent sur le terrain, avec une grande intensité et le respect ».

Par ailleurs une autre légende du club Ian Wright a le pressentiment que l’entraîneur français va quitter Arsenal. Suite à une discussion avec Arsène Wenger, l’Anglais a confié à BBC 5 le contenu de la conversation : « il avait l’air fatigué. On sent juste qu’il est à bout de souffle. Je crois qu’il va s’en aller à la fin de la saison. (…)Il a laissé entendre qu’il arrivait au bout. Je ne l’avais jamais entendu dire ça ». Arsène Wenger, 67 ans, dirige le club anglais depuis octobre 1996. Son contrat arrive à échéance au mois de juin de cette année.