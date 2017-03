L’effectif des Gunners à l’aube d’une révolution ? Alexis Sanchez, Mesut Ozil, Jack Wilshere, Alex Chamberlain et Kieran Gibbs sont liés avec Arsenal jusqu’en 2018 et pourraient rapidement changer d’air. À en croire les informations de The Times, David Ospina pourrait également aller voir ailleurs.

Pourtant auteur d’excellentes prestations quand Arsène Wenger fait appel à lui, l’ancien Niçois ne supporte plus son statut de « spécialiste des coupes » le menant à ne pas jouer une seule minute en Premier League, barré par Petr Cech. Pourtant le gardien titulaire en championnat est loin d’être irréprochable cette saison. Alors que le contrat d’Ospina expire en 2019 et que Cech approche des 35 ans, les Gunners vont rapidement devoir un choix : s’ils choisissent de jouer sur le long terme ou non. Un retour de Wojciech Szczsny, actuellement prêté à l’AS Roma, n’est pas envisagé pour l’instant.