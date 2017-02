L’avenir de Lucas Pérez à Arsenal est pour le moins incertain. La semaine dernière, son agent Rodrigo Fernandez Llovelle annonçait déjà un départ de son poulain, la faute à un temps de jeu : « il n’a pas encore reçu d’offre. Si Lucas quitte Londres, et il va le faire puisqu’il n’a aucune chance avec Wenger, c’est pour aller dans un club aussi grand qu’Arsenal. Milan est un club fantastique et il les aime beaucoup, même si nous n’avons jamais parlé avec les dirigeants rossoneri. La vérité c’est que Lucas veut partir à tout prix et n’est pas content à Arsenal. Il n’a pas eu la chance de montrer ce qu’il peut faire. Peu importe qui est le gestionnaire à l’avenir, le joueur doit avoir la chance de jouer ».

Aujourd’hui, The Sun annonce que Monchi, directeur sportif de Séville, est sur le coup. Déjà convoité cet été, l’attaquant à l’époque au Deportivo avait préféré rejoindre l’Angleterre. La publication britannique annonce que la formation andalouse compte passer à l’attaque cet été.