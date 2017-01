Arsenal veut prolonger Santi Cazorla et Per Mertesacker. C’est en tout cas ce qu’a annoncé le Mirror sur son site. Arsène Wenger considère ses deux hommes comme des cadres du vestiaire.

« Nous avons une option sur les deux et je pense que nous allons les prendre. La priorité est d’abord leurs compétences footballistiques, mais aussi leur bien-être mental. Nous devons trouver un équilibre entre les jeunes et ceux qui ont de l’expérience et c’est là qu’ils sont importants », a déclaré le coach des Gunners. Santi Cazorla et Per Mertesacker sont tous les deux blessés pour le moment, mais cela n’empêche pas le technicien londonien de réitérer sa confiance en eux.