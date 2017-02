N’Golo Kanté est devenu un talisman en Angleterre. Quand vous l’avez, vous avez plus de chances de gagner. Et cela, Arsène Wenger l’avait lui aussi compris, puisqu’il a tenté à deux reprises de recruter le milieu de terrain français, aujourd’hui à Chelsea.

« Oui, j’ai essayé. Quand il était en France et quand il était à Leicester. On ne peut pas tout expliquer mais cela devient évident lorsque vous regardez où il a atterri. Je ne veux pas parler plus de cela. Les transferts sont les transferts », a commenté l’entraîneur d’Arsenal en conférence de presse, à la veille du match Chelsea-Arsenal.