Alors qu’il règne depuis 20 ans dans le nord de Londres, Arsène Wenger est plus que jamais remis en question. La sévère défaite des Gunners mercredi soir en Ligue des Champions contre le Bayern Munich (5-1) a enragé les supporters du club qui appellent au boycott pour le match retour.

Pourtant Arsene Wenger, 67 ans, s’est comparé à Alex Ferguson, qui avait pris sa retraite à 71 ans après avoir dirigé Manchester United pendant 27 saisons : « Ferguson a d’autres intérêts dans la vie et il était plus âgé (lors de son départ à la retraite, ndlr) que je ne le suis aujourd’hui (…) Il avait quatre ans de plus. Il a pris sa retraite à 71 ans et j’ai 67 ans. » Interrogé pour savoir si cela signifiait qu’il avait l’intention de continuer pendant encore quatre ans, Wenger a répondu : « peut-être plus, peut-être moins, je ne sais pas. Tout le monde est différent. Je ne veux rien enlever à Ferguson, il était un manager absolument incroyable, mais il en avait assez. Et je ne suis pas à ce stade ». Une prolongation de contrat de deux ans est actuellement posée sur le bureau de Wenger, mais le manager français attend mars-avril pour prendre sa décision selon The Gardian. En tout cas, il avait précédemment confié que « peu importe ce qu’il va se passer, (il) entraînera la saison prochaine ».